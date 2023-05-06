Кольца Сатурна представляют собой удивительное зрелище. Они настолько знаковые, что трудно представить Сатурн без его колец. Но на протяжении большей части истории Сатурна у него не было колец. Кольца намного моложе самой планеты, и теперь у ученых есть веские доказательства, подтверждающие это. Предполагаемый возраст колец Сатурна менялся с течением времени. В первые дни его открытия считалось, что кольцам столько же лет, сколько самой планете. Но по мере того, как ученые …

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