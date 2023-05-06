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Астрономы обнаружили эхо излучения черной дыры Стрельц А* в период её активности 200 лет назад
Международная группа ученых обнаружила, что Стрелец A* (Sgr A *), сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути, вышла из длительного периода покоя около 200 лет назад. Команда, возглавляемая Фредериком Марином, исследователем астрономической Страсбургской обсерватории, выявила эхо прошлого пробуждения этого гигантского объекта, который в четыре миллиона раз массивнее Солнца. Их работа была опубликована в Nature 21 июня. В течение одного года в начале 19 века черная дыра поглощала космические объекты, которые …
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Хаббл приблизил шаровое скопление NGC 6544
Шаровое скопление NGC 6544 было открыто в 1784 году астрономом Уильямом Гершелем, который наблюдал за ним через свой 47-сантиметровый отражатель. NGC 6544 расположена на расстоянии более 8000 световых лет от нас в созвездии Стрельца, недалеко от обширной туманности Лагуна, туманного лабиринта из газа и пыли, созданного яростными ветрами новорожденных звезд. Также известное как GCl 87, это шаровое скопление содержит несколько десятков тысяч звезд. Туманность Лагуна поистине колоссальна — даже по …
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Благодаря гравитационной линзе астрономы видят одну и ту же сверхновую четыре раза
Измерение космических расстояний — сложная задача, и астрономы полагаются для этого на множество методов и инструментов, которые в совокупности называются лестницей космических расстояний. Одним из особенно важных инструментов являются сверхновые типа Ia, из двойных систем, где одна звезда (белый карлик) поглощает вещество своего компаньона (часто красного гиганта), пока не достигнет предела Чандрасекара и не разрушится под действием собственной массы. Когда эти звезды сбрасывают свои внешние слои в результате мощного взрыва, …
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Открытие белого карлика пульсара проливает свет на эволюцию звезд
Белые карлики — это маленькие, плотные звезды, обычно размером с планету. Они образуются, когда звезда малой массы сжигает все свое топливо и теряет свои внешние слои. Редкий тип пульсара белого карлика был обнаружен всего во второй раз в ходе исследований, проводимых Университетом Уорика. Пульсары белого карлика включают в себя быстро вращающийся, выгоревший звездный остаток, называемый белым карликом, который поражает своего соседа — красного карлика — мощными пучками электрических частиц и …
Читать далее «Открытие белого карлика пульсара проливает свет на эволюцию звезд»
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Телескоп James Webb нашел следы первых звезд во вселенной?
В астрономии элементы, отличные от водорода и гелия, называются металлами. Хотя это может заставить вашего школьного учителя химии съежиться, для астрономов это имеет смысл. Водород и гелий — два самых легких элемента появились первыми во Вселенной. Они являются атомными остатками большого взрыва и составляют более 99% атомов во Вселенной. Все остальные элементы, от углерода до железа и золота, были созданы в результате астрофизических процессов — таких как ядерный синтез в …
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Подтверждается существование очень массивных звезд в ранней Вселенной
Массы звезд ранней Вселенной достигали нескольких сотен солнечных масс. Самые ранние звезды массой 140-260 солнечных масс стали сверхновыми с парной нестабильностью (PISNe). Парно-нестабильная сверхновая — это тип сверхновой, возникновение которой предсказывается, когда образование свободных электронов и позитронов при столкновении атомных ядер с энергичными гамма-лучами, временно снижает внутреннее радиационное давление, поддерживающее ядро сверхмассивной звезды от гравитационного коллапса. Это падение давления приводит к частичному коллапсу, который, в свою очередь, вызывает значительно ускоренное …
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Бетельгейзе вспыхнула почти на 50% ярче нормы
Бетельгейзе является красным сверхгигантом и полурегулярной переменной звездой, что означает, что ее яркость периодически изменяется, хотя амплитуды колебаний могут быть различными. Звезда проходит через примерно 400-дневный цикл, в течение которого происходят изменения яркости, а также более короткие 125-дневный, 230-дневный и 2200-дневный циклы, связанные с пульсациями. Известно, что Бетельгейзе в конечном итоге взорвется как сверхновая звезда, но точное время этого события до сих пор неизвестно из-за её непредсказуемого поведения, которое сбивает …
Читать далее «Бетельгейзе вспыхнула почти на 50% ярче нормы»
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Ученые изучают галактику возрастом всего 480 миллионов лет после Большого взрыва
Расположенная за сверхскоплением галактик под названием Abell 2744, галактика JD1 имеет гравитационную линзу и отображается три раза. Согласно принятой космологической модели развития вселенной — первый миллиард лет жизни был решающим периодом в развитии вселенной и ее эволюции. После Большого взрыва, примерно 13,8 миллиарда лет назад, ранняя Вселенная расширилась и остыла настолько, что образовались атомы водорода. Образовавшаяся материя собиралась в сгустки из которой зажглись первые звезды. Появление первых звезд и галактик …
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Хаббл пристально смотрит на туманную галактику
На этом мрачном изображении показана галактика под названием Мессье 85, запечатленная во всей своей тонкой, туманной красоте космическим телескопом НАСА / ЕКА Хаббл. Мессье 85 проходит под углом через созвездие Комы Береники (Волосы Береники) и находится примерно в 50 миллионах световых лет от Земли. Она была впервые обнаружена коллегой Шарля Мессье Пьером Мешеном в 1781 году и включена в каталог небесных объектов Мессье. Мессье 85 интригует – его свойства лежат …
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Загадка невероятно больших галактик в ранней Вселенной
Одно из самых интересных (и сбивающих с толку) открытий, сделанных космическим телескопом Джеймса Уэбба (JWST), — это существование “невероятно больших галактик” существовавших во время “Космического рассвета”, периода, который совпал с концом “Космической темной эры” (примерно через 1 миллиард лет после Большого взрыва). Считается, что этот период содержит ответы на многие космологические загадки, не последней из которых является то, как выглядели самые ранние галактики во Вселенной. Но после того, как Уэбб …
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Космический телескоп «Хаббл» получил изображение малоизвестной спиральной галактики
NGC 298 расположена примерно в 89 миллионах световых лет от нас в созвездии Кита. Эта спиральная галактика была открыта 27 сентября 1864 года немецким астрономом Альбертом Мартом. Также известная как ЛЕДА 3250, NGC 298 имеет диаметр около 40 000 световых лет. Она расположена близко к небесному экватору и, по крайней мере частично видна из обоих полушарий в определенное время года. “На этом снимке NGC 298 выглядит изолированной — одинокую галактику …
Читать далее «Космический телескоп «Хаббл» получил изображение малоизвестной спиральной галактики»
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Объединение изображений с James Webb и других телескопов дали потрясающие результаты
Опубликованы новые изображения, которые объединяют данные в инфракрасном диапазоне с космического телескопа James Webb (JWST), рентгеновской обсерватории Chandra X-ray Observatory NASA, космических телескопов: Spitzer Space Telescope NASA, XMM-Newton ЕКА, ESO New Technology Telescope и оптические данные с космического телескопа Hubble NASA. На снимках представлены четыре знаковых астрономических объекта, демонстрирующих возможности этих обсерваторий за счет сочетания света в видимом, инфракрасном и рентгеновском диапазонах волн. К ним относятся звездное скопление NGC 346, …
Читать далее «Объединение изображений с James Webb и других телескопов дали потрясающие результаты»
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Ученые впервые наблюдают полярный циклон на Уране
Ученые НАСА впервые получили убедительные доказательства наличия полярного циклона на Уране. Изучая радиоволны, испускаемые ледяным гигантом, они обнаружили это явление на северном полюсе планеты. Полученные результаты подтверждают общую истину обо всех планетах с плотной атмосферой в нашей солнечной системе: вне зависимости состоят ли планеты из камня или газа, их атмосферы демонстрируют признаки закрученного вихря на полюсах. Снимки верхушек метановых облаков Урана, сделанные «Вояджером-2», показали, что ветры в центре полярного круга …
Читать далее «Ученые впервые наблюдают полярный циклон на Уране»
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Солнечный телескоп Inouye получил новые изображения поверхности Солнца
На новых изображениях, полученных с помощью устройства визуализации видимой широкополосной связи (VBI) на 4-метровом солнечном телескопе NSF Inouye, видны разнообразные солнечные пятна и спокойные области Солнца. Солнечный телескоп Inouye, крупнейший оптический солнечный телескоп в мире, расположен на острове Мауи на Гавайях. Построенный Национальной солнечной обсерваторией NSF и управляемый Ассоциацией астрономических университетов (AURA), он сочетает в себе 4-метровое зеркало с беспрецедентными условиями обзора вблизи вершины Халеакалы, крупнейшего вулкана Мауи, чтобы создать …
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Хаббл сделал потрясающий снимок галактики-медузы
Космический телескоп НАСА / ЕКА «Хаббл» сделал новую поразительную фотографию спиральной галактики в виде медузы под названием JW39. Понимание физических условий, которые приводят к образованию новых звезд и, наоборот, к прекращению звездообразовательной активности, имеет центральное значение для астрофизики. Диски галактик являются обычной колыбелью для звездообразования. Это иерархический процесс, прослеживаемый областями звездообразования, получившими название сгустков, которые повсеместно распространены в звездообразующих галактиках. В отдаленных галактиках преобладают яркие скопления, которые больше и массивнее, …
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Камера темной энергии фиксирует протозвезды в соседнем межзвездном облаке
Используя 570-мегапиксельную камеру Dark Energy Camera установленную в обсерватории NSF/NOIRLab Cerro Tololo Inter-American Observatory в Чили, астрономы получили потрясающее изображение звездообразующего межзвездного облака Lupus 3. Lupus 3 (Волчанка 3) — однo из по меньшей мере девяти межзвездных облаков в массивном комплексе облаков Волчанки. Также известное как Lupus III и GF 21, облако расположено примерно в 500 световых годах от Земли в направлении созвездия Волчанки. Волчанка 3 имеет неправильную форму и …
Читать далее «Камера темной энергии фиксирует протозвезды в соседнем межзвездном облаке»
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Кольца Сатурна намного моложе планеты
Кольца Сатурна представляют собой удивительное зрелище. Они настолько знаковые, что трудно представить Сатурн без его колец. Но на протяжении большей части истории Сатурна у него не было колец. Кольца намного моложе самой планеты, и теперь у ученых есть веские доказательства, подтверждающие это. Предполагаемый возраст колец Сатурна менялся с течением времени. В первые дни его открытия считалось, что кольцам столько же лет, сколько самой планете. Но по мере того, как ученые …
Читать далее «Кольца Сатурна намного моложе планеты»
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Астрономы создали инфракрасный атлас пяти близлежащих областей звездообразования
В рамках программы VISIONS survey астрономы обследовали пять близлежащих комплексов молекулярных облаков звездообразования, связанных с созвездиями Хамелеон, Австралийская корона, Волчанка, Змееносец и Орион, с помощью обзорного астрономического телескопа ESO в видимом и инфракрасном диапазоне (VISTA) в обсерватории Паранал. Звезды образуются, когда облака газа и пыли коллапсируют под действием собственной гравитации, но детали того, как это происходит, до конца не изучены. Сколько звезд рождается из облака? Насколько они массивны? У скольких …
Читать далее «Астрономы создали инфракрасный атлас пяти близлежащих областей звездообразования»
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Неожиданный поворот теории струн: черные дыры могут быть дефектами пространства-времени — солитонами
Команда физиков-теоретиков при математическом моделировании обнаружила возможность существования странной структуры в пространстве-времени, которая для внешнего наблюдателя выглядела бы в точности как черная дыра, но при ближайшем рассмотрении оказалась бы дефектом в самой ткани Вселенной. Общая теория относительности Эйнштейна предсказывает существование черных дыр, образующихся при коллапсе гигантских звезд. Но та же теория предсказывает, что в их центрах находятся сингулярности, которые являются точками бесконечной плотности. Поскольку мы знаем, что во Вселенной на …
Читать далее «Неожиданный поворот теории струн: черные дыры могут быть дефектами пространства-времени — солитонами»
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Ученые изучили субсветовые ветры испускаемые черными дырами в центрах галактик.
Они известны как сверхбыстрые выбросы (UFO), мощные космические ветры, выбрасываемые со скоростями близким к скорости света сверхмассивными черными дырами (SMBH) расположенными в центре активных ядер галактик (AGN). Считается, что эти газовые выбросы подпитывают процесс звездообразования в галактиках, но пока еще недостаточно изучены. Астрономы заинтересованы в том, чтобы узнать о них больше, чтобы улучшить наше понимание того, что управляет эволюцией галактик. Цель исследования «Ветры сверхмассивных черных дыр в рентгеновских лучах» (SUBWAYS), …
Читать далее «Ученые изучили субсветовые ветры испускаемые черными дырами в центрах галактик.»
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Уэбб обнаружил водяной пар вокруг кометы главного пояса 238P/Read
Новые наблюдения с помощью спектрографа в ближней инфракрасной области (NIRSpec) на борту космического телескопа Джеймса Уэбба NASA / ESA / CSA показывают, что комета главного пояса 238P / Read имеет ком из водяного пара, но не содержит значительного количества углекислого газа. Комета 238P / Read была открыта 24 октября 2005 года американским астрономом Майклом Т. Ридом с помощью телескопа Spacewatch в Национальной обсерватории Китт-Пик. Также известная как P / 2005 …
Читать далее «Уэбб обнаружил водяной пар вокруг кометы главного пояса 238P/Read»
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Новое исследование может помочь более точно определить возраст Вселенной.
Факт расширения Вселенной был экспериментально установлен бельгийским учёным Жоржем Леметром в 1927 году, а позже — знаменитым Э. Хабблом в 1929 году с помощью 254 см телескопа обсерватории Маунт-Вилсон. Хаббл измерил расстояние до галактик и цефеид (класс пульсирующих переменных звёзд), а также красное смещение галактик, позволяющее определить скорость их удаления от нас. В своей формуле Хаббл ввел постоянную средней скорости разлёта двух галактик, разделённых расстоянием в 1 Мпк получившую позже …
Читать далее «Новое исследование может помочь более точно определить возраст Вселенной.»
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Hubble исследует сердце шарового звездного скопления NGC 6325
На этом изображении, полученном космическим телескопом «Хаббл», поблескивает плотно упакованное шаровое скопление NGC 6325. Эта концентрированная группа звезд находится примерно в 26 000 световых годах от Земли в созвездии Змееносца. Шаровые скопления, подобные NGC 6325, представляют собой тесно связанные скопления звезд, насчитывающие от десятков тысяч до миллионов элементов. Их можно найти во всех типах галактик и они служат естественными лабораториями для астрономов, изучающих звездообразование. Это связано с тем, что звезды, …
Читать далее «Hubble исследует сердце шарового звездного скопления NGC 6325»
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На новых фотографиях Mars Express показаны разрушенные цепочки кратеров на марсианском вулкане
На Марсе находятся одни из самых впечатляющих вулканов в Солнечной системе. Mars Express ЕКА теперь запечатлел изъеденный трещинами склон второй по высоте планеты — горы Аскрей. Почти все знакомы с горой Олимп, крупнейшим вулканом на Марсе, а также крупнейшим в Солнечной системе. Но на Марсе есть несколько других огромных щитовых вулканов. Вторым по величине является Аскрей. Гора Аскрей — самый северный и самый высокий из трех известных вулканов, обнаруженных в …
Читать далее «На новых фотографиях Mars Express показаны разрушенные цепочки кратеров на марсианском вулкане»
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James Webb обнаружил водяной пар в атмосфере Gliese 1214b
Gliese 1214b — это так называемый мини-Нептун, уменьшенная и более плотная версия Нептуна, которая состоит из скалистого ядра, окруженного толстым слоем газа. Обнаруженная в 2009 году проектом MEarth, Gliese 1214b находится примерно в 52 световых годах от нас в созвездии Змееносца. Эта экзопланета обращается вокруг красного карлика Gliese 1214 каждые 38 часов на расстоянии 1,3 миллиона миль. Эта планета примерно в 2,7 раза больше диаметра Земли и весит почти в …
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